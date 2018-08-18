TSK Yardıma Koştu!..

Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Hakkari'nin Aktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan 8 vatandaşa ilk müdahalenin tabur revirinde yapıldığı belirtildi.

Daha sonra yaralıların süratli bir şekilde helikopterle Hakkari'deki Yüksekova Devlet Hastanesine tahliye edildiği kaydedildi.

Kazada yaralanan sivilleri hastaneye TSK taşıdı https://t.co/2C2AjqjsVf pic.twitter.com/0mTvD7lPuK — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 18 Ağustos 2018

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