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TSK Yardıma Koştu!..

Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.

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TSK Yardıma Koştu!..

Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:39
TSK Yardıma Koştu!..

Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Hakkari'nin Aktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan 8 vatandaşa ilk müdahalenin tabur revirinde yapıldığı belirtildi. 

Daha sonra yaralıların süratli bir şekilde helikopterle Hakkari'deki Yüksekova Devlet Hastanesine tahliye edildiği kaydedildi.

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