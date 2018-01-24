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TSK Subay, Astsubay, Uzman Erbaş , Sözleşmeli Er Alımı Başvurularında Rekor!

2017 ve 2018 yılında terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonların art arda gelmesiyle , FETÖ'cülerin tek tek tespit edilip ihraç edilmesiyle birlikte Şanlı Türk Ordusuna katılmak isteyen genç sayısında inanılmaz bir patlama yaşandı. Subay, Astsubay, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli er başvurularına adayların yoğun ilgisi var.

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TSK Subay, Astsubay, Uzman Erbaş , Sözleşmeli Er Alımı Başvurularında Rekor!

2017 ve 2018 yılında terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonların art arda gelmesiyle , FETÖ'cülerin tek tek tespit edilip ihraç edilmesiyle birlikte Şanlı Türk Ordusuna katılmak isteyen genç sayısında inanılmaz bir patlama yaşandı. Subay, Astsubay, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli er başvurularına adayların yoğun ilgisi var.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:25
TSK Subay, Astsubay, Uzman Erbaş , Sözleşmeli Er Alımı Başvurularında Rekor!

TSK Subay, Astsubay, Uzman Erbaş , Sözleşmeli Er Alımı Başvurularında Rekor!

2017 ve 2018 yılında terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonların art arda gelmesiyle , FETÖ'cülerin tek tek tespit edilip ihraç edilmesiyle birlikte Şanlı Türk Ordusuna katılmak isteyen genç sayısında inanılmaz bir patlama yaşandı.

Bölücü teröristlerin başına bomba yağdıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı bir ferdi olmak isteyen yüzbinlerce genç 'Nasıl subay olurum, astsubay olurum, askeri personel olurum' diye araştırmaya başladı. Öyle ki daha önce ki senelerde hiç görülmediği kadar askeri personel alımlarına bir ilgi bulunuyor. Subay , astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er alımlarına inanılmaz bir ilgi duyuluyor.

Öyle ki, Jandarma'nın son personel alımındaki büyük yoğunluk nedeniyle başvurusu kabul edilen fakat süreci başlatılmayan binlerce kişi yeni duyuruları bekler hale geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri 2018 yılında 40 binin üzerinde personel alımı yapmayı hedefliyor. Bunların büyük bir çoğunluğu uzman erbaş, sözleşmeli er şeklinde gerçekleşecek. Dış Kaynaktan Subay , Astsubay alımlarının yanı sıra, Harp Akademisi ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Kahraman Türk Milletinin yeni kahraman askerleri yetiştirilmek üzere alımlar yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi üzerinden gerçekleşecek alımlar ve MSB üzerinden gerçekleşecek askeri personel alımlarını www.msb.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Diğer adaylarla sohbet etmek, memur ve askeri personel alımlarını takip etmek için TIKLAYIN.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
TskTsk Uzman ErbaşTsk Subay AlımıAstsubay Alımı
Yorumlar
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Gören göz 2 saat önce

Acaba bu durumun hiçbir bakanlığın alım yapmaması (çoğalan mezunlara rağmen) alakası var mı:))

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Kpss maduru 51 dakika önce

Bu rekor başvuru ıssızlık milletin aç olmasından olmasın

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Issiz 39 dakika önce

Millet işsiz hep o yüzden mezun sayısı fazla ama iş yok napsin millet

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