TSK Paylaştı: İmha Edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Irak'ın Kuzeyinde bulunan Zap bölgesine hava harekatı yapıldığını ve terörislere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini duyurdu.