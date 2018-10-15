TSK Paylaştı: İmha Edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Irak'ın Kuzeyinde bulunan Zap bölgesine hava harekatı yapıldığını ve terörislere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı paylaşımda ''Irak kuzeyi Zap bölgesine 15 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.
İşte TSK'nın o paylaşımı;
TSK'nın paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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