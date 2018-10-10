tsk mavi balina tatbikatı nın görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri 28 Eylül 2018 - 7 Ekim 2018 tarihleri arasında Mavi Balina 2018 Davet Tatbikatı'nın video ve fotoğraflarını paylaştı.

''Türkiye’nin ev sahipliğinde, Doğu Akdeniz’de 28 Eylül 2018 tarihinde başlayan ve NATO’ya üye ülkeler ile dost ve müttefik ülkelerin katıldığı MAVİ BALİNA-2018 Davet Tatbikatı 07 Ekim 2018 tarihinde sona ermiştir.

Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz ve hava unsurlarının yanı sıra, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de yer alan Türkiye, Hollanda ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait üç fırkateyn ve üç helikopter ile ABD, Pakistan ve Romanya’nın deniz ve hava vasıtaları da iştirak etmiştir.

Tatbikata ayrıca NATO Müttefik Deniz Komutanlığı karargâhı ile Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’dan da personel katılmıştır.

Tatbikat kapsamında, denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekâtına yönelik eğitimler icra edilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

İşte o görüntüler;

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