TSK Duyurdu: Saldırı Hazırlığındaki Teröristler...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki teröristlerden silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bitlis kırsalı ile Irak kuzeyi Zap bölgelerine 16 Eylül 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/cYz4kjQDWu