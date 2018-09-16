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TSK Duyurdu: Saldırı Hazırlığındaki Teröristler...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki teröristlerden silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK Duyurdu: Saldırı Hazırlığındaki Teröristler...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki teröristlerden silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

16 Eylül 2018 Pazar 20:20
TSK Duyurdu: Saldırı Hazırlığındaki Teröristler...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki teröristlerden silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 16.09.2018 21:02
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tsk duyurdu saldırı hazırlığındaki teröristler
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