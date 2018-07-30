TSK duyurdu! Osman Gülen Öldürüldü!..

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem Twitter hesabından hem de resmi internet sitesi üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aranan terörisler listesinde Gri kategoride bulunan ve birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcı olduğu tespit edilen Osman Gülen isimli Aram Civan kod adlı teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.