TSK duyurdu! Osman Gülen Öldürüldü!..

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem Twitter hesabından hem de resmi internet sitesi üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aranan terörisler listesinde Gri kategoride bulunan ve birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcı olduğu tespit edilen Osman Gülen isimli Aram Civan kod adlı teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklama şöyle;
''Diyarbakır/Lice’de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir.''
Diyarbakır/Lice’de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 30 Temmuz 2018