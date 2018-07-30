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TSK duyurdu! Osman Gülen Öldürüldü!..

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem Twitter hesabından hem de resmi internet sitesi üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aranan terörisler listesinde Gri kategoride bulunan ve birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcı olduğu tespit edilen Osman Gülen isimli Aram Civan kod adlı teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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TSK duyurdu! Osman Gülen Öldürüldü!..

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem Twitter hesabından hem de resmi internet sitesi üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aranan terörisler listesinde Gri kategoride bulunan ve birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcı olduğu tespit edilen Osman Gülen isimli Aram Civan kod adlı teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:23
TSK duyurdu! Osman Gülen Öldürüldü!..

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem Twitter hesabından hem de resmi internet sitesi üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aranan terörisler listesinde Gri kategoride bulunan ve birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcı olduğu tespit edilen Osman Gülen isimli Aram Civan kod adlı teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklama şöyle;

''Diyarbakır/Lice’de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir.''

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TskOsman Gülen
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