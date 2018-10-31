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TSK Duyurdu: 23 Terörist Daha Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter'dan 10 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu. Son dakika açıklaması daha yapan TSK, 23 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

TSK Duyurdu: 23 Terörist Daha Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter'dan 10 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu. Son dakika açıklaması daha yapan TSK, 23 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:35
TSK Duyurdu: 23 Terörist Daha Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter'dan 10 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu. Son dakika açıklaması daha yapan TSK, 23 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu. Toplamda 33 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine 31 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 23 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 31.10.2018 18:42
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