TSK Duyurdu: 23 Terörist Daha Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter'dan 10 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu. Son dakika açıklaması daha yapan TSK, 23 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu. Toplamda 33 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine 31 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 23 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

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