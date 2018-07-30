TSK'dan Son Dakika Hava Harekatı Açıklaması!..

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini ve 10 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi twitter hesabı üzerinden savaş uçaklarımızın yer aldığı resimlerle birlikte paylaşılan not şöyle;
Irak kuzeyi Metina bölgesine 29 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İşte TSK'nın o paylaşımı;
Irak kuzeyi Metina bölgesine 29 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/iCG1BlYwfS— TSK (@TSKGnkur) 30 Temmuz 2018