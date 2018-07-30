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TSK'dan Son Dakika Hava Harekatı Açıklaması!..

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini ve 10 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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TSK'dan Son Dakika Hava Harekatı Açıklaması!..

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini ve 10 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:54
TSK'dan Son Dakika Hava Harekatı Açıklaması!..

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini ve 10 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi twitter hesabı üzerinden savaş uçaklarımızın yer aldığı resimlerle birlikte paylaşılan not şöyle;

Irak kuzeyi Metina bölgesine 29 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İşte TSK'nın o paylaşımı;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TskHava Harekatı
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