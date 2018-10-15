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TSK'dan Şehit Paylaşımı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi twitter hesabından Eskişehir'de devrilen askeri aracın sürücüsü Hava Ulaştırma Onbaşı Ebuzer Özyolci şehit olması üzerine yaptığı paylaşımda 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.'' ifadeleri ile birlikte Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler'in baş sağlığı mesajını yayımladı.

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TSK'dan Şehit Paylaşımı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi twitter hesabından Eskişehir'de devrilen askeri aracın sürücüsü Hava Ulaştırma Onbaşı Ebuzer Özyolci şehit olması üzerine yaptığı paylaşımda 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.'' ifadeleri ile birlikte Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler'in baş sağlığı mesajını yayımladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:22
TSK'dan Şehit Paylaşımı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi twitter hesabından Eskişehir'de devrilen askeri aracın sürücüsü Hava Ulaştırma Onbaşı Ebuzer Özyolci şehit olması üzerine yaptığı paylaşımda 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.'' ifadeleri ile birlikte Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler'in baş sağlığı mesajını yayımladı.

EBUZER ÖZYOLCİ NASIL ŞEHİT OLMUŞTU?

4 Ekim'de değiştirilen pist mesafe tabelalarını taşıyan, Özyolci'nin kullandığı askeri araç, Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinde devrildi.

Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özyolci, şehit oldu.

GENEL KURMAY BAŞKANI YAŞAR GÜLER'İN MESAJI

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler mesajında ''Silah arkadaşımız 14 Ekim 2018 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tam rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim'' ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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