TSK'dan Kandil'e Hava Harekatı!..

Türk Silahlı Kuvvetleri düzenlediği kara ve hava operasyonları ile ilgili anlık bilgileri TSK'nin resmi twitter hesabı üzerinden paylaşmaya devam ediyor.
TSK'nın yaptığı açıklama şöyle;
Irak kuzeyi Kandil bölgesine 08 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.
Irak kuzeyi Kandil bölgesine 08 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/tV2Ekpk2s3— TSK (@TSKGnkur) 9 Ağustos 2018