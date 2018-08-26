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TSK'dan çok kritik açıklama!

Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Gri Liste'de yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu belirlendi.

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TSK'dan çok kritik açıklama!

Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Gri Liste'de yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu belirlendi.

26 Ağustos 2018 Pazar 19:07
TSK'dan çok kritik açıklama!

Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Gri Liste'de yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Gri listedeki terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

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Son Güncelleme: 26.08.2018 19:17
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tsk dan çok kritik açıklama
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