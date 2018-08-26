TSK'dan çok kritik açıklama!

Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Gri Liste'de yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 26 Ağustos 2018

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