Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hassasiyeti yüksek olarak nitelendirilen hatta bugün koordineli ve bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

banner396

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hassasiyeti yüksek olarak nitelendirilen hatta bugün koordineli ve bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 19:19
TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hassasiyeti yüksek olarak nitelendirilen hatta bugün koordineli ve bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

TSK'nın paylaşımı şöyle;

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 19 Ağustos 2018 tarihinde koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/46LqUcmZBL

— TSK (@TSKGnkur) 19 Ağustos 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.08.2018 19:53
Anahtar Kelimeler:
tsk açıkladı abd askerleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkutan Deprem! Birçok İlde Hissedildi...
Korkutan Deprem! Birçok İlde Hissedildi...
Jandarma Komutanı, FETÖ'den açığa alındı
Jandarma Komutanı, FETÖ'den açığa alındı
1 Uzman Erbaş Hayatını Kaybetti, 2'si Uzman Erbaş 5 kişi Yaralandı
1 Uzman Erbaş Hayatını Kaybetti, 2'si Uzman Erbaş 5 kişi Yaralandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim