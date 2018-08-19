TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hassasiyeti yüksek olarak nitelendirilen hatta bugün koordineli ve bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

TSK'nın paylaşımı şöyle;

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 19 Ağustos 2018 tarihinde koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/46LqUcmZBL — TSK (@TSKGnkur) 19 Ağustos 2018

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