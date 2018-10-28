TSK açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı yapma hazırlığındaki 4 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ''Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 28 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paylaşımı şöyle;

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