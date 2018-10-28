Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TSK açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı yapma hazırlığındaki 4 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

banner396

TSK açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı yapma hazırlığındaki 4 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

28 Ekim 2018 Pazar 18:57
TSK açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı yapma hazırlığındaki 4 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ''Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 28 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paylaşımı şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.10.2018 20:38
Anahtar Kelimeler:
tsk açıkladı terörist etkisiz hale getirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan'ın Gözleri Önünde Öldürüldü!
Bakan'ın Gözleri Önünde Öldürüldü!
Trafik cezası haberi yapan muhabire tekme tokat dayak
Trafik cezası haberi yapan muhabire tekme tokat dayak
Uzman Çavuş Yanlışlıkla Arkadaşını Vurdu
Uzman Çavuş Yanlışlıkla Arkadaşını Vurdu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim