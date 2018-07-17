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TSK açıkladı! 3 şehidin intikamı alındı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çok önemli bir açıklama yapıldı. "Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Metina bölgelerine yapılan hava harekatı sonucunda, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu, toplam 8 terörist öldürüldü" açıklaması yapıldı.

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TSK açıkladı! 3 şehidin intikamı alındı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çok önemli bir açıklama yapıldı. "Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Metina bölgelerine yapılan hava harekatı sonucunda, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu, toplam 8 terörist öldürüldü" açıklaması yapıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 15:22
TSK açıkladı! 3 şehidin intikamı alındı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çok önemli bir açıklama yapıldı. "Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Metina bölgelerine yapılan hava harekatı sonucunda, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu, toplam 8 terörist öldürüldü" açıklaması yapıldı.

PKK'nın şehit ettiği askerlerimizin intikamını almaya devam eden askerlerimiz bir kaç gün önce Karadeniz'de şehit edilen Eren Bülbül evladımızın katilini de öldürerek 'intikam alındı' mesajını tüm dünyaya duyurmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadelesinde kararı ve taviz vermeden hareket etmeye devam ediyor.

31 Mayıs 2018 tarihinde hain bir pusu da şehit edilen 4 vatan evladımızın kanını ellerine bulaştırmış hainlerinde aralarında bulunduğu toplam 8 teröristi etkisiz hale getirdiğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesinden duyurdu.

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