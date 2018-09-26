Trump'tan Türkiye'ye teşekkür!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ilk kez başkanlık eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ''İdlib'teki, çözüm çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, BMGK’daki toplantıda Türkiye'ye teşekkür etti.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İran hakkındaki oturumunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İran bölgede ve ötesinde terörün önde gelen destekçisi. Suriye rejiminin kasaplığı, Rusya ve İran sayesinde" dedi.

İdlib'deki sivillerin rejim saldırılarından kurtarılması konusunda konuşan Trump, ''Çözümden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum'' ifadesini kullandı.

Kaynaklar; Haber 7

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