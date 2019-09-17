Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101784
ALTIN
276.298
DOLAR
5.7297
STERLIN
7.0989
EURO
6.3133
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...
25. Dönem POMEM PÖH Alım Başvuruları Başlıyor! İşte Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihleri...

TRT, istihdam fazlası personelin yerine 1422 kişi almış

İstihdam fazlası çalışanları olduğu gerekçesiyle çalışanlarını emekliye ayıran ya da farklı kamu kurumlarına gönderen TRT'nin 1422 yeni personel aldığı belirtildi.

TRT, istihdam fazlası personelin yerine 1422 kişi almış

İstihdam fazlası çalışanları olduğu gerekçesiyle çalışanlarını emekliye ayıran ya da farklı kamu kurumlarına gönderen TRT'nin 1422 yeni personel aldığı belirtildi.

17 Eylül 2019 Salı 09:29
TRT, istihdam fazlası personelin yerine 1422 kişi almış

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, OHAL döneminde çıkartılan kararnameye dayanarak istihdam fazlası olduğunu iddia ettiği çalışanlarını farklı kurumlara gönderen ve emekli eden TRT bin 422 kişiyi işe başlattı.

TRT Yasası’nda 9 Temmuz 2018’de kanun hükmünde kararname (KHK) ile yapılan değişiklik doğrultusunda ‘İstihdam Dışı Personel belirleme ve Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirme’ yetkisi verilen TRT 2 binden fazla personelin fazla olduğunu belirlemişti. Belirlenen 2 bin 100 personelden 1774’ü teşvik ikramiyesi de verilerek TRT’den emekli edilmiş, kalan 300 çalışan ise çalışmaya devam etmişti.

TRT yönetimi daha sonra 143 çalışanı ise isteği dışında başka kurumlara gönderirken, 80 çalışan ise, gönüllü olarak  istihdam fazlası personel (İFP) yapılarak ‘ayrıcalıklı statülerle’ istedikleri yerlere atanmıştı.

TAŞERON ŞİRKET ARADAN ÇIKARILDI

TRT’de, 223 çalışanın ‘istihdam fazlası’ olarak belirlendiği tarihten bu yana TRT bünyesine toplamda 1422 yeni personelin alındığı ortaya çıktı. Göreve başlayan 1422 yeni kişiden 28’i yine ‘Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel’ olurken, 1394’ünün ‘Özel Hukuka Tabi Personel’ statüsünde olduğu belirlendi.

Özel Hukuka Tabi Personel (işçi) statüsündeki 1394 çalışanın taşeron şirket vasıtasıyla TRT’de çalıştığı, fakat daha sonra alınan kararla taşeron şirketin aradan çıkarıldığı öğrenildi.

'Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel', yani 'kadrolu personel' statüsü ile alınan personelin çoğunun 'yönetici' pozisyonlarda istihdam edilecek olması da dikkat çekti. 28 personelden birinin 'daire başkanı', dokuzunun 'müdür', ikisinin 'genel müdür müşaviri', birinin 'genel müdür yardımcısı' ve birinin de 'TRT müdür yardımcısı' olduğu belirlendi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
trt istihdam fazlası personelin yerine 1422 kişi almış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
BSHA 150 Haber Sitesine Ücretsiz İçerik Sağlıyor
BSHA 150 Haber Sitesine Ücretsiz İçerik Sağlıyor
Asker adayları dikkat! Tarih Belli Oldu!
Asker adayları dikkat! Tarih Belli Oldu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim