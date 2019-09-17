TRT, istihdam fazlası personelin yerine 1422 kişi almış

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, OHAL döneminde çıkartılan kararnameye dayanarak istihdam fazlası olduğunu iddia ettiği çalışanlarını farklı kurumlara gönderen ve emekli eden TRT bin 422 kişiyi işe başlattı.

TRT Yasası’nda 9 Temmuz 2018’de kanun hükmünde kararname (KHK) ile yapılan değişiklik doğrultusunda ‘İstihdam Dışı Personel belirleme ve Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirme’ yetkisi verilen TRT 2 binden fazla personelin fazla olduğunu belirlemişti. Belirlenen 2 bin 100 personelden 1774’ü teşvik ikramiyesi de verilerek TRT’den emekli edilmiş, kalan 300 çalışan ise çalışmaya devam etmişti.

TRT yönetimi daha sonra 143 çalışanı ise isteği dışında başka kurumlara gönderirken, 80 çalışan ise, gönüllü olarak istihdam fazlası personel (İFP) yapılarak ‘ayrıcalıklı statülerle’ istedikleri yerlere atanmıştı.

TAŞERON ŞİRKET ARADAN ÇIKARILDI

TRT’de, 223 çalışanın ‘istihdam fazlası’ olarak belirlendiği tarihten bu yana TRT bünyesine toplamda 1422 yeni personelin alındığı ortaya çıktı. Göreve başlayan 1422 yeni kişiden 28’i yine ‘Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel’ olurken, 1394’ünün ‘Özel Hukuka Tabi Personel’ statüsünde olduğu belirlendi.

Özel Hukuka Tabi Personel (işçi) statüsündeki 1394 çalışanın taşeron şirket vasıtasıyla TRT’de çalıştığı, fakat daha sonra alınan kararla taşeron şirketin aradan çıkarıldığı öğrenildi.

'Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel', yani 'kadrolu personel' statüsü ile alınan personelin çoğunun 'yönetici' pozisyonlarda istihdam edilecek olması da dikkat çekti. 28 personelden birinin 'daire başkanı', dokuzunun 'müdür', ikisinin 'genel müdür müşaviri', birinin 'genel müdür yardımcısı' ve birinin de 'TRT müdür yardımcısı' olduğu belirlendi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA