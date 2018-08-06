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TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama

TRT'nin bünyesinde yayın yapan TRT Çocuk kanalında yayınlanan bir çizgi filmde, eşeğe cinsel istismar görüntüsünün yer aldığı iddia edilerek sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. TRT Çocuk iddiaları hedef alarak yaptığı açıklamada, "Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne, hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama

TRT'nin bünyesinde yayın yapan TRT Çocuk kanalında yayınlanan bir çizgi filmde, eşeğe cinsel istismar görüntüsünün yer aldığı iddia edilerek sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. TRT Çocuk iddiaları hedef alarak yaptığı açıklamada, "Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne, hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:17
TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama

TRT'nin bünyesinde yayın yapan  TRT Çocuk kanalında yayınlanan bir çizgi filmde, eşeğe cinsel istismar görüntüsünün yer aldığı iddia edilerek sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. TRT Çocuk iddiaları hedef alarak yaptığı açıklamada, "Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne, hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

‘Maysa ve Bulut / Kolaycılık’ adlı çizgi film TRT Çocuk kanalının YouTube sayfasına eklenerek kamuoyunun kullanımına sunuldu. Çizgi filmde bir erkeğin eşeğe tecavüz ettiği iddiası sosyal medyanın gündemine düştü.

TRT Çocuk kanalında ekranlara gelen bu çizgi film sahnesine sosyal medya kullanıcıları sert bir şekilde tepki gösterdi. 'TRT Çocuk' kısa süre içinde Türkiye'de Trend Topic olarak çok konuşulanlar arasına girdi.

TEPKİ

TEPKİ2

Görüntülerde bir kişinin eşeğe cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından TRT Çocuk kanalından iddiaları hedef alan bir açıklama geldi.

tweet

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Twitter ve facebook gibi sosyal medya mecralarından bilinçli bir şekilde paylaşılan TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklamanın gereği doğmuştur.

TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut adlı çizgi filmde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.

Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.

Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir.

Kendi sapık yaklaşımlarını, TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı Maysa ve Bulut çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz.

TRT Çocuk kanalına bu türden iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletimiz huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrar ediyoruz.

Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 06.08.2018 09:13
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trt çocuk tan eşeğe tecavüz iddialarının ardından açıklama
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Mustafa 40 dakika önce

Ne iftirası arkadaş açık açık tecavüz ediyordu işte hem o sahnenin o anki replikle uzaktan yakından alakası yok çocukların zihinlerine sübliminal mesaj göndermekten vazgeçin artık

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