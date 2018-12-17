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Tren Kazasında Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT)’nin 13 Aralık 2018 tarihinde kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Hareket Memuru ifadesinde "Hat 1'den gitmesi gereken tren Hat 2'ye girdi. Bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmediği için kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Yük makasçıya bırakıldı. Bunun riskli bir durum olduğunu belirtmiştim. Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yok" ifadelerini kullandı. Bu arada savcıya ifade veren 3 (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) TCDD görevlisi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Tren Kazasında Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT)’nin 13 Aralık 2018 tarihinde kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Hareket Memuru ifadesinde "Hat 1'den gitmesi gereken tren Hat 2'ye girdi. Bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmediği için kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Yük makasçıya bırakıldı. Bunun riskli bir durum olduğunu belirtmiştim. Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yok" ifadelerini kullandı. Bu arada savcıya ifade veren 3 (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) TCDD görevlisi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:14
Tren Kazasında Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT)’nin 13 Aralık 2018 tarihinde kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Hareket Memuru ifadesinde "Hat 1'den gitmesi gereken tren Hat 2'ye girdi. Bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmediği için kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Yük makasçıya bırakıldı. Bunun riskli bir durum olduğunu belirtmiştim. Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yok" ifadelerini kullandı. Bu arada savcıya ifade veren 3 (Türkiye  Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) TCDD görevlisi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
 

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Treni (YHT)’nin 13 Aralık 2018 tarihinde kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin öldüğü ve 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör Emin E.E., tren teşkil memuru (makasçı) Osman Y. ve tren hareket memuru Sinan Y.'nin gözaltına alındığını açıklamıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.12.2018 23:28
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