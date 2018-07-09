Tren Faciasında Eşi Hayatını Kaybetmiş, Kendisi Yaralı Çıkmıştı, Dehşet Anlarını Anlattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanan Ekrem Tuna, Çerkezköyde yaşadığını eşi Melek ile Uzunköprüdeki evlerine günübirlik ziyaret yaptıklarını dönüşte de trene bindiklerini söyledi. Trende yolculuk yaparken eşiyle karşılıklı oturduklarını söyleyen talihsiz adam, "Tren giderken takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Daha sonra vagon 4-5 kere takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim." dedi. Kaza sebebiyle kaburgalarında ve belinde ağrılar olduğunu, başına da dikiş atıldığını söyleyen Ekrem Tuna, eşinin bugün cenaze namazı olacağını, kendisinin de hastaneden taburcu olarak eşini son yolculuğuna uğurlayacağını söyledi.

Tren faciasından yaralı çıkan vatandaşlardan bir başkası olan Yasin Kızıltepe ise , trende yolculuk yaparken 'Tak Tak' şeklinde sesler duyduğunu ve zıplamaya başladıklarını belirterek, "Öndeki koltuğa tutunmaya başladım. Daha sonra vagon raylardan çıktı ve takla attı. Ellerimle başımı korumaya çalıştım. Bu sırada dizim, ayağım ve belim sağa sola çarptı. Omurgamda ağrı var. Kaza olmasaydı 2 durak sonra ben inecektim." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA