Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tren Faciasında Eşi Hayatını Kaybetmiş, Kendisi Yaralı Çıkmıştı, Dehşet Anlarını Anlattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanan Ekrem Tuna, Çerkezköyde yaşadığını eşi Melek ile Uzunköprüdeki evlerine günübirlik ziyaret yaptıklarını dönüşte de trene bindiklerini söyledi.

banner396

Tren Faciasında Eşi Hayatını Kaybetmiş, Kendisi Yaralı Çıkmıştı, Dehşet Anlarını Anlattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanan Ekrem Tuna, Çerkezköyde yaşadığını eşi Melek ile Uzunköprüdeki evlerine günübirlik ziyaret yaptıklarını dönüşte de trene bindiklerini söyledi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:58
Tren Faciasında Eşi Hayatını Kaybetmiş, Kendisi Yaralı Çıkmıştı, Dehşet Anlarını Anlattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanan Ekrem Tuna, Çerkezköyde yaşadığını eşi Melek ile Uzunköprüdeki evlerine günübirlik ziyaret yaptıklarını dönüşte de trene bindiklerini söyledi. Trende yolculuk yaparken eşiyle karşılıklı oturduklarını söyleyen talihsiz adam, "Tren giderken takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Daha sonra vagon 4-5 kere takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim." dedi. Kaza sebebiyle kaburgalarında ve belinde ağrılar olduğunu, başına da dikiş atıldığını söyleyen Ekrem Tuna, eşinin bugün cenaze namazı olacağını, kendisinin de hastaneden taburcu olarak eşini son yolculuğuna uğurlayacağını söyledi.

Tren faciasından yaralı çıkan vatandaşlardan bir başkası olan Yasin Kızıltepe ise , trende yolculuk yaparken 'Tak Tak' şeklinde sesler duyduğunu ve zıplamaya başladıklarını belirterek, "Öndeki koltuğa tutunmaya başladım. Daha sonra vagon raylardan çıktı ve takla attı. Ellerimle başımı korumaya çalıştım. Bu sırada dizim, ayağım ve belim sağa sola çarptı. Omurgamda ağrı var. Kaza olmasaydı 2 durak sonra ben inecektim." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.07.2018 12:26
Anahtar Kelimeler:
TrenTren Faciası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da Otomobille Tır Çarpıştı! 3 Ölü , 1 Yaralı 
Diyarbakır'da Otomobille Tır Çarpıştı! 3 Ölü , 1 Yaralı 
CHP'nin TBMM'deki Görev Dağılımı Belli Oldu
CHP'nin TBMM'deki Görev Dağılımı Belli Oldu
Adana'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var
Adana'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim