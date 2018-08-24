Trans Kadının Korkunç Sonu!..

Bursa'ya bağlı Osmangazi ilçesinde yaşayan trans kadın Begüm 9 Ağustos 2018 tarihinde ortadan kayboldu. Aradan geçen 10 günün sonunda Begüm’ün cesedi boş bir otel binasında bulundu. Arkadaşlarının ifadelerine göre Begüm’ün bedeninde bıçak darbeleri ve morluklar olduğu belirtildi.

Trans kadının cesedi, olay yeri inceleme ekibinin ve savcının gelmesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Korkunç olaydan sonra Bursa’da yaşayan trans kadının arkadaşları Pembe Hayat isimli web sitesine açıklamalarda bulundu. Begüm’ün bulunduğunda saçlarının olmadığını, protez peruğunun ve telefonunun çalınmış olduğunu söyleyen arkadaşları, şunları açıkladı;

“Bursa’da bulunan Dağ Yolu civarına müşterisiyle gitmiş Begüm. Ardından da haber alınamadı. Duyduğumuza göre vücudunun belirli bıçak darbesi ve morluklar var. Bedeni tanınmayacak halde. Güneşten dolayı pek çok yerinde yanıklar oluşmuş deniyor, ancak yakılmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor.”

Pembe Hayat’ın iletişime geçtiği bir avukat ise, olayla ilgili net bir bilginin alınabilmesi için adli tatilin bitmesini beklediklerini belirtti.

Olaya sosyal medya kanalı Twitter'dan da tepki yağdı.