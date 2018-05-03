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Tramvayda Ayakkabısını Çocuğa Veren Kişinin Kim Olduğu Belli Oldu

Tramvayda ayakkabıları olmayan çocuğa ayakkabılarını çıkartıp veren ve ayakkabısız tramvaydan inen kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

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Tramvayda Ayakkabısını Çocuğa Veren Kişinin Kim Olduğu Belli Oldu

Tramvayda ayakkabıları olmayan çocuğa ayakkabılarını çıkartıp veren ve ayakkabısız tramvaydan inen kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:41
Tramvayda Ayakkabısını Çocuğa Veren Kişinin Kim Olduğu Belli Oldu

Tüm Türkiye önceki gün ortaya çıkan görüntüleri konuşmaya başlamıştı. Görüntülerde metroya ayakkabısız binen bir çocuğu gören kişinin ayakkabılarını çıkarıp ona giydirmesi, büyük taktir toplamıştı. Bu kişinin kim olduğu ortaya çıktı. 

21 yaşındaki Iraklı Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai, yolcular arasındaki Suriyeli bir  çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çorapla gezen çocuğun yanına gitti ve ilk önce sohbet etti. Alsamarrai, sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkartarak çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip, bağcıklarını da bağlayan Alsamarrai, yerine geri dönüp, çoraplarıyla yolculuğuna devam etti. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar ise cep telefonlarının kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

YAĞMUT YAĞIYODU

Gülsan Sanayi Sitesinde bir mobilya mağazasında çırak olarak çalışan ve ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle 2014 yılında Samsunda anne, baba ve 4 kardeşiyle birlikte gelen Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai, o anları anlattı. Alsamarrai, "Mimarsinan durağından tramvaya bindim ve oturdum. Bir çocuk gördüm 7-8 yaşlarında. Baktım ayaklarında ayakkabısı yok. Hava soğuk ve yağmur yağıyordu. Kendimi tutamadım, ayakkabılarımı çıkarttım ve verdim" dedi.

ALMAK İSTEMEDİ ZOR İKNA ETTİM

Alsamarrai sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Küçük çocuk ayakkabısız yürür mü? Yanaştım yanına ’Ayakkabın yok mu?’ dedim, ’Yok’ dedi. Bende, ’O zaman benim ayakkabılarımı alacaksın’ dedim. Zor ikna ettim, çünkü istemedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ve görmek istemiyorum. Benim evim yakındı. Sonra ben Samsunspor durağında indim. Ben sanayi sitesinde mobilya imalathanesinde çalışıyorum. Ben Türkiye’ye 2014 yılında Irak’tan geldim. Toplam 5 kardeşiz"

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