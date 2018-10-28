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Trafik cezası haberi yapan muhabire tekme tokat dayak

Trafik cezaları ile ilgili bir haber hazırlamak için sürücülerle sokak röportajlı yapan Beyaz TV muhabiri ve kameramanı Gençay Ünal, emniyet kemeri takmayıp, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan bir sürücünün tekme tokat saldırısına uğradı!

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Trafik cezası haberi yapan muhabire tekme tokat dayak

Trafik cezaları ile ilgili bir haber hazırlamak için sürücülerle sokak röportajlı yapan Beyaz TV muhabiri ve kameramanı Gençay Ünal, emniyet kemeri takmayıp, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan bir sürücünün tekme tokat saldırısına uğradı!

28 Ekim 2018 Pazar 19:27
Trafik cezası haberi yapan muhabire tekme tokat dayak

Trafik cezaları ile ilgili bir haber hazırlamak için sürücülerle sokak röportajlı yapan Beyaz TV muhabiri ve kameramanı Gençay Ünal, emniyet kemeri takmayıp, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan bir sürücünün tekme tokat saldırısına uğradı!

Beyaz TV muhabiri Gençay Ünal ve kameramanı Atilla Özay İçişleri Bakanlığı tarafından uyarılar yapılan ve artan trafik cezalarına dair bir haber hazırlamak için yollara çıktı.

Kurallara uymayan çok sayıda sürücü ile röportaj gerçekleştiren ve hatalarını hatırlatan muhabir Gençay Ünal hem emniyet kemeri takmayan, hem de cep telefonu ile konuşan bir sürücüyü durdurup röportaj yapmak istedi. Suç işlediği sırada yakalanan sürücü ise yaptığı hatanın hatırlatılması üzerine hatasını telafi etmek yada hatasıının hatırlatıldığı için teşekkür etmesi gerekirken bir de üste çıkıp muhabire tekme tokat saldırdı. Pes dedirten anlar kameraya yansıdı.

İşte o anlar;

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Son Güncelleme: 28.10.2018 20:38
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası haberi yapan muhabire tekme tokat dayak
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