Trabzon Vakfıkebir'de Feci Kaza: 2 Ölü , 12 Yaralı

Trabzon Vakfıkebir'de feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre bugün sabah saat 09.00 sıralarında Yalıköy mevkisinde eski devlet sahil yolu üzerinde meydana gelen feci kazada, Trabzon- Vakfıkebir arasında sefer yapmakta olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy viyadüğü yakınlarında yol kenarında ahşap elektrik direklerinin nakli sırasında vinçe bağlı halattan kurtularak yola yönelen direğe çarptı.

Midibüsün direğe çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarında bulunan beton bloğa da çarparak devrildi. Aracın devrilmesi üzerine meydana gelen feci kaza sonrası bölgedeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaşanan feci kaza sonucu, Bekir Kukul ve Serhan Akyol hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki ve kentteki bazı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA