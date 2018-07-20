Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Trabzon Vakfıkebir'de Feci Kaza: 2 Ölü , 12 Yaralı

Trabzon'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Vakfıkebir'de yol kenarında ahşap elektrik direklerinin nakli sırasında vinçe bağlı halattan kurtularak yola yönelen direğe çarpan midibüs kontrolden çıkarak devrildi.

banner396

Trabzon Vakfıkebir'de Feci Kaza: 2 Ölü , 12 Yaralı

Trabzon'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Vakfıkebir'de yol kenarında ahşap elektrik direklerinin nakli sırasında vinçe bağlı halattan kurtularak yola yönelen direğe çarpan midibüs kontrolden çıkarak devrildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:20
Trabzon Vakfıkebir'de Feci Kaza: 2 Ölü , 12 Yaralı

Trabzon Vakfıkebir'de feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre bugün sabah saat 09.00 sıralarında Yalıköy mevkisinde eski devlet sahil yolu üzerinde meydana gelen feci kazada, Trabzon- Vakfıkebir arasında sefer yapmakta olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy viyadüğü yakınlarında yol kenarında ahşap elektrik direklerinin nakli sırasında vinçe bağlı halattan kurtularak yola yönelen direğe çarptı.

Midibüsün direğe çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarında bulunan beton bloğa da çarparak devrildi. Aracın devrilmesi üzerine meydana gelen feci kaza sonrası bölgedeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaşanan feci kaza sonucu, Bekir Kukul ve Serhan Akyol hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar  bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki ve kentteki bazı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTrabzonKazaVakfıkebir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öz Kızına 8 Yıl Boyunca.. Polis Memuru Tutuklandı
Öz Kızına 8 Yıl Boyunca.. Polis Memuru Tutuklandı
Bedellide 28 Gün Eğitim İçin Flaş Düzenleme
Bedellide 28 Gün Eğitim İçin Flaş Düzenleme
19 Temmuz MPİ Süper Loto Sonuçları Açıklandı-27 Milyon Eskişehir'e Çıktı
19 Temmuz MPİ Süper Loto Sonuçları Açıklandı-27 Milyon Eskişehir'e Çıktı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim