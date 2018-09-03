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'Tosuncuk'tan yeni görüntüler! Ortaya çıktı... Bir yemeğe 90 bin TL

'Çiftlik Bank' ismiyle kurduğu şirketi kullanarak ile 80 bin vatandaştan dolandırdığı 500 milyon TL'den fazla parayla yurt dışına kaçan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ilişkin yeni görüntüler sosyal medya üzerinden ortaya çıkmaya devam ediyor. Dubai'de bir kadınla lüks bir mekanda görüntülenen Tosuncuk Mehmet Aydın'ın bir yemek için 90 bin lira hesap ödediği öğrenildi.

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'Tosuncuk'tan yeni görüntüler! Ortaya çıktı... Bir yemeğe 90 bin TL

'Çiftlik Bank' ismiyle kurduğu şirketi kullanarak ile 80 bin vatandaştan dolandırdığı 500 milyon TL'den fazla parayla yurt dışına kaçan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ilişkin yeni görüntüler sosyal medya üzerinden ortaya çıkmaya devam ediyor. Dubai'de bir kadınla lüks bir mekanda görüntülenen Tosuncuk Mehmet Aydın'ın bir yemek için 90 bin lira hesap ödediği öğrenildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:21
'Tosuncuk'tan yeni görüntüler! Ortaya çıktı... Bir yemeğe 90 bin TL

'Çiftlik Bank' ismiyle kurduğu şirketi kullanarak ile 80 bin vatandaştan dolandırdığı 500 milyon TL'den fazla parayla yurt dışına kaçan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ilişkin yeni görüntüler sosyal medya üzerinden ortaya çıkmaya devam ediyor. Dubai'de bir kadınla lüks bir mekanda görüntülenen Tosuncuk Mehmet Aydın'ın bir yemek için 90 bin lira hesap ödediği öğrenildi. 

Mobil oyun oynayarak para kazanma vaadiyle yola çıkan ve kısa sürede çok sayıda üye toplayan 'Çiftlik Bank' isimli yeni model sanal saadet zinciri, Türkiye'nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli törenler ve etkinlikler düzenlemişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler ve soruşturmalar sırasında şirketin 25 yaşındaki CEO'su, 'Tosuncuk' lakabıyla da bilinen Mehmet Aydın, yaklaşık 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçtığını belirlemişti. Uruguay'a kaçtığı iddia edilen firari CEO Mehmet Aydın hakkında kırmızı bültenli yakalam kararı çıkarıldı.

Tosuncuk lakaplı CEO Mehmet Aydın'ın dolandırdığı paraları nasıl harcadığını gösteren yeni görüntüler sosyal medya aracılığıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yeni çıkan görüntülerde, Dubai'nin en lüks mekanlarından birinde görülen Mehmet Aydın'ın yanında bir kadın olduğu ve garsonların kendileriyle özel olarak ilgilendiği görülüyor. Garsonların sunduğu içkiyi içen Aydın ve beraberindeki kadının, oldukça keyifli oldukları görüntülere yansıyor. Aydın'ın masada toplam 90 bin TL'ye denk gelen 30 bin dirhem hesap, 20 bin dirhem bahşiş ödemesi yaptığı öğrenildi.

Ortaya çıkan bir diğer görüntü ise, şirketin paraları kaçırdığı ilk yer olarak düşünülen Kıbrıs'tan geldi. Firari CEO'nun kaçtığı ilk günlere ait olduğu ait olduğu öğrenilen görüntülerde Mehmet Aydın, Kıbrıs'ın en büyük kumarhanelerinden birinde poker oynuyor. 
 
Firari CEO Mehmet Aydın'ın, Uruguay'da çekildiği iddia edilen, Ferrari ile kırmızı ışıkta beklediği ve daha sonra otomobiliyle adeta şov yaparak uzaklaştığı anlara ait görüntüler konuşulmuştu. Lüks otomobil merakı olan Mehmet Aydın, Ferrari'nin yanı sıra çok sayıda farklı modellerde lüks araç almış. 
 
Kardeşiyle birlikte yurtdışına kaçan ağabey Fatih Aydın ise ülke ülke geziyor. Mehmet Aydın, Hong Kong'ta çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o görüntüler;

Ãiftlik BankâÄ±n firari CEOâsu AydÄ±nâÄ±n lÃ¼ks yaÅamÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Ãiftlik BankâÄ±n firari CEOâsu AydÄ±nâÄ±n lÃ¼ks yaÅamÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Ãiftlik BankâÄ±n firari CEOâsu AydÄ±nâÄ±n lÃ¼ks yaÅamÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Ãiftlik BankâÄ±n firari CEOâsu AydÄ±nâÄ±n lÃ¼ks yaÅamÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Ãiftlik BankâÄ±n firari CEOâsu AydÄ±nâÄ±n lÃ¼ks yaÅamÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Ãiftlik BankâÄ±n firari CEOâsu AydÄ±nâÄ±n lÃ¼ks yaÅamÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Ãiftlik BankâÄ±n firari CEOâsu AydÄ±nâÄ±n lÃ¼ks yaÅamÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Ãiftlik BankâÄ±n firari CEOâsu AydÄ±nâÄ±n lÃ¼ks yaÅamÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Azel 32 dakika önce

Yesin yesin tosun daha da hatta tam tosun olsun diye şimdi yesin nasılsa bir gün ödeme günü de gelecek

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E 19 dakika önce

Acaba o enayiler şuan ne yapıyor.

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Hüseyin 14 dakika önce

Ulan hayata bak ya . Hani derler ya Zenginden alıp fakire vermek diye . Bunlar da tam tersi . Fakirden çalıp zenginlere yediriyorlar parayı . Millete vurulan en büyük vurgun bu galiba . Devlette hiç birşey yapmıyor . Vay benim milletime vah vah vah

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