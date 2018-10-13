torna atölyesini silah imalathanesine dönüştürmüşler

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde bir torna atölyesinde bilgisayarlı makinelerle kaçak ve ruhsatsız tabanca ürettikleri ve silah ticareti yaptıkları öne sürülen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde yaşanan silahla yaralama, yağma, gasp gibi olaylarda ele geçirilen ruhsatsız tabancaların aynı üretim tekniğiyle yapıldığının ve seri numaralarının standartlara uygun olmadığını belirledi ve bu bilgi üzerine kent çapjnda kapsamlı bir çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin büyük bir titizlikle yürüttüğü 8 aylık çalışması ve teknik takibi netiesinde, Zafer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi’nde bir torna atölyesi ile bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda Ş.Ö, M.D, M.A.A, N.Y, M.A. ve M.A.U. kaçak tabanca ürettikleri ve silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

CNC TEZGAH VE SİLAH PARÇALARI

Özel bölme ve kaçış yolları bulunan atölyede CNC takım tezgahı, metal işlemede kullanılan cihaz ve aletler, 4 tabanca, 229 fişek, 13 ruhsatsız av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca ve bin 288 silah parçası ele geçirildi. Zanlıların, av malzemeleri bayisi adı altında faaliyet yürüterek, tamir için getirilen silahların üç boyutlu kopyasını çıkardıkları, gövde ve namlularını ürettikleri, diğer parçalarını da tamir adı altında yetkili firmadan temin ederek, uydurma seri numaralarıyla sahte ve kaçak silah ürettikleri iddia edildi.

Kaynaklar; AA

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