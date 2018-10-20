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Toprağı kazarak oyun oynayan çocuklar buldu: Korkunç olay

Kocaeli'ye bağlı Darıca ilçesinde yol kenarındaki arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken bebek cesedi buldu. Cesedin yaklaşık 1 ay önce gömüldüğünü tespit eden polis, bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkarak tespit ettiği anneyi gözaltına aldı.

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Toprağı kazarak oyun oynayan çocuklar buldu: Korkunç olay

Kocaeli'ye bağlı Darıca ilçesinde yol kenarındaki arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken bebek cesedi buldu. Cesedin yaklaşık 1 ay önce gömüldüğünü tespit eden polis, bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkarak tespit ettiği anneyi gözaltına aldı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:03
Toprağı kazarak oyun oynayan çocuklar buldu: Korkunç olay

Kocaeli'ye bağlı Darıca ilçesinde yol kenarındaki arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken bebek cesedi buldu. Cesedin yaklaşık 1 ay önce gömüldüğünü tespit eden polis, bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkarak tespit ettiği anneyi gözaltına aldı.

Korkunç olay, Kocaeli'ye bağlı Darca ilçesinin Osmangazi Mahallesi Erol Sokak’ta meydana geldi. Boş arazide oyun oynayan çocuklar, toprağı kazarken naylon poşete sarılmış vaziyette gömülü bebek cesedi buldu. Çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, poşete sarılı cesedin yaklaşık 1 aylık bebeğe ait olduğunu tespit etti.

İPUCUNDAN ANNEYE ULAŞILDI

Çürümüş cesedin üzerindeki bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkan polis, bebeği toprağa gömen kişinin, aynı mahallede oturan Suriyeli bir kadın olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, doğum yaptıktan 1 ay sonra bebeği gömdüğünü itiraf etti. Adı öğrenilemeyen şüpheli emniyete götürülürken, bebek cesedide Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynaklar; Hürriyet 

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Son Güncelleme: 20.10.2018 19:20
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