TOKİ İnşaatında İskele Çöktü! 1 Ölü, 1 Yaralı

TOKİ İnşaat sahasında 14 metre yüksekliğindeki iskele çöktü, kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yapımı süren TOKİ inşaat sahasında 14 Metre yüksekliğindeki iskele çöktü.

Korkunç kazada bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı. Akgedik Mahallesindeki TOKİ inşaat sahasında çalışan 25 yaşındaki İbrahim Keydal ve 39 yaşındaki Yunus Boz, iskelenin üzerinde kalıp söktükleri sırada iskelenin çökmesiyle 14 metre yükseklikten düştüler. Ağır yaralanan işçiler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen 39 yaşındaki Yunus Boz'un öldüğü öğrenilirken, 25 yaşındaki İbrahim Keydal'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kamudan haberler , gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlası için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA