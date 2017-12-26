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Tokatçı Zabıta Amirinin Yerine Vekaleten Atama Gerçekleşti

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memuruna bağıran ve tokatlayan Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'yi görevden almıştı. Bugün yerine vekaleten atama yapıldığı öğrenildi.

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Tokatçı Zabıta Amirinin Yerine Vekaleten Atama Gerçekleşti

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memuruna bağıran ve tokatlayan Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'yi görevden almıştı. Bugün yerine vekaleten atama yapıldığı öğrenildi.

26 Aralık 2017 Salı 09:44
Tokatçı Zabıta Amirinin Yerine Vekaleten Atama Gerçekleşti

Tokatçı Zabıta Amirinin Yerine Vekaleten Atama Gerçekleşti

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memuruna bağıran ve tokatlayan Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'yi görevden almıştı. Bugün yerine vekaleten atama yapıldığı öğrenildi.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Avrupa Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yapan Köse, İBB Zabıta Daire Başkanlığı görevine vekaleten atandı. İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, Kartal Zabıta Merkezinde emniyet şeridini ihlal ettiği öne sürülen bir zabıta memurunun çevredeki arkadaşlarının gözü önünde çocuk azarlar gibi azarlamış tokatlasmıştı.

Zabıta memuru gördüğü muamele yüzünden dayanamamış  bayılmıştı. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın kaleme aldığı habere göre, İBB Başkanı görüntüler karşısında çok üzüldüğünü söyleyerek, "Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım ve soruşturma başlattım" demişti. Vekaleten atanan İbrahim Köse 1969 Rize Doğumlu, Zabıta Memurluğuna 1995 yılında başladı. 2014 yılında Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Köse, Evli ve 3 çocuk babası.

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