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TMSF Personel Alımı Başvuruları için Son Günler

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu personel alımı için başvuru sürecinde son günlere girildi. Başvuru şartları, başvuru tarihleri , başvuru sırasında talep edilen belgeler ve daha fazlası kpss cafe'de.

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TMSF Personel Alımı Başvuruları için Son Günler

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu personel alımı için başvuru sürecinde son günlere girildi. Başvuru şartları, başvuru tarihleri , başvuru sırasında talep edilen belgeler ve daha fazlası kpss cafe'de.

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:43
TMSF Personel Alımı Başvuruları için Son Günler

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 20 personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. TMSF'den yapılan duyuruda alımlarla ilgili, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 10 (On) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 5 (Beş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir." ifadelerine yer verilirken, Sınava katılma şartları aşağıdaki gibi açıklanmıştı : 

Sınav başvuruları talep edilen belgelerle birlikte en geç 13 Nisan mesai bitimine kadar , Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon'a ulaşacak şekilde posta ile yapılacak. Başvuru sırasında talep edilen belgeler aşağıdaki gibi olacak: 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TMSFTmsf Personel Alımı
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