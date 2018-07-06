Tırdan Kopan Lastik Minibüse Çarptı! 1 Ölü , 4 Yaralı

Bolu'da TEM Yolunda seyir halindeki TIR'ın arkasından kopan lastik ve jant, karşı şeritte seyir halindeki minibüsün camını kırarak içeri girdi.

Kazada jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez hayatını kaybederken, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kaza sabaha karşı TEM'in Yukarısoku mevkiinde oldu. Ankara yönüne seyir halindeki Nazmi Yılmaz idaresindeki TIR'ın arka lastiği ve jantı akstan koparak, karşı şeritten gelen Ahmet Dönmez idaresindeki minibüsün ön camını kırıp içeri düştü. Jant ve Lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez ile araçta bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandılar.

Sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdaheleden sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Fakat , Ahmet Dönmez'in hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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