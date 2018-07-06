Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tırdan Kopan Lastik Minibüse Çarptı! 1 Ölü , 4 Yaralı

Bolu'da TEM Yolunda seyir halindeki TIR'ın arkasından kopan lastik ve jant, karşı şeritte seyir halindeki minibüsün camını kırarak içeri girdi.

banner396

Tırdan Kopan Lastik Minibüse Çarptı! 1 Ölü , 4 Yaralı

Bolu'da TEM Yolunda seyir halindeki TIR'ın arkasından kopan lastik ve jant, karşı şeritte seyir halindeki minibüsün camını kırarak içeri girdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 18:47
Tırdan Kopan Lastik Minibüse Çarptı! 1 Ölü , 4 Yaralı

Bolu'da TEM Yolunda seyir halindeki TIR'ın arkasından kopan lastik ve jant, karşı şeritte seyir halindeki minibüsün camını kırarak içeri girdi.

Kazada jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez hayatını kaybederken, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.  Kaza sabaha karşı TEM'in Yukarısoku mevkiinde oldu. Ankara yönüne seyir halindeki Nazmi Yılmaz idaresindeki TIR'ın arka lastiği ve jantı akstan koparak, karşı şeritten gelen Ahmet Dönmez idaresindeki minibüsün ön camını kırıp içeri düştü. Jant ve Lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez ile araçta bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandılar.

Sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdaheleden sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Fakat , Ahmet Dönmez'in hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TIRTır Lastik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuru Sonuçları
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuru Sonuçları
Yıldırım: Son KHK Bugün Çıkacak! İhraçlar Olacak
Yıldırım: Son KHK Bugün Çıkacak! İhraçlar Olacak
Bakan Fakıbaba: Yeni Projelerle Hayvancılığı Kurtaracağız
Bakan Fakıbaba: Yeni Projelerle Hayvancılığı Kurtaracağız

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim