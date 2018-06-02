TIR Faciası: Bakırköy Savaş Alanına Döndü

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan alınan son bilgilere göre feci bir kaza meydana geldi.

İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde meydana gelen olayda, kontrolden çıkan bir TIR devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bugün saat 16.00 sularında Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önünde bulunan alt geçitte meydana gelen feci trafik kazasında bir TIR altgeçide çarptı. Alt geçide çarpan TIR, çarpmanın da etkisiyle devrildi. Devrilen TIR başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı.

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