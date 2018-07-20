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Tıp fakültesi öğrencisi genç kıza kabusu yaşattı! Sokak ortasında akıl almaz taciz

Türkiye'nin suç oranı en yüksek şehirler listesinin başında gelen İstanbul'un Esenler ilçesinde alışveriş yapmak için evden çıkan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi B. Ç. kaldırımda yürürken yanından geçen bir kişinin tacizine uğradı. Taciz anının kameralara yansıdğı anlarda kimliği tespit edilen tacizci saldırgan yakalandı.

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Tıp fakültesi öğrencisi genç kıza kabusu yaşattı! Sokak ortasında akıl almaz taciz

Türkiye'nin suç oranı en yüksek şehirler listesinin başında gelen İstanbul'un Esenler ilçesinde alışveriş yapmak için evden çıkan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi B. Ç. kaldırımda yürürken yanından geçen bir kişinin tacizine uğradı. Taciz anının kameralara yansıdğı anlarda kimliği tespit edilen tacizci saldırgan yakalandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 21:18
Tıp fakültesi öğrencisi genç kıza kabusu yaşattı! Sokak ortasında akıl almaz taciz

Günün en iğrenç haberi olarak kayıtlara geçen taciz olayı geçen hafta salı günü saat 14.30 sularında İstanbul'un Esenler ilçesibe bağlı Kazım Karabekir mahallesinde yaşandı.  Alışveriş yapmak için evden çıkan 18 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi B.Ç. kaldırımda yürürken yanından geçen şahısın tacizine uğradı. Tacize uğrayan genç kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen emniyet güçleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Tacizci saldırgan şüpheli sıfatı ile alınan ifadesinde taciz iddialarını reddetti. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 19 yaşındaki şüpheli E.B. adliyeye sevk edildi. Emniyet müdürlüğünden çıkarılan şüpheli, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

'DONDUĞUM İÇİN PEŞİNDEN KOŞAMADIM'

Olayı anlatan B.Ç., "O gün evden çıkmıştım, öğlen saatleriydi saat iki gibi marketin önünden geçerken fiziksel tacizde bulundu. Ben hemen bağırdım, 'Ne yaptığını zannediyorsun? Ne yapıyorsun? Terbiyesiz' diye. Fakat işte donduğum için peşinden koşamadım o da hemen ara sokaklara girdi zaten. Daha sonra insanlar toplandılar, anlattığımda birkaç kişi peşinden gittiler. Fakat ara sokaklarda kaybolmuştu. Sonra polisi aradık, haber verdik durumu" dedi.

B.Ç. "Ben o gün tenha sokaklarda gezmiyordum. Ya da kadına yapılan sözde suçlamalardan hepsinden muaftım. Benim o gün yaptığım tek şey o tacizciyle aynı sokağı seçmiş olmamdı. Ve yarın bir gün başkaları da onunla aynı sokağı, aynı caddeyi seçti diye bu durumu yaşamaması için şikayet ettim. İnşallah gerekli cezayı alır" şeklinde konuştu.

Taciz anı kameralara böyle yansıdı;

Kaynaklar;
AA
Hürriyet

KPSSCafe.com.tr | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
tıp fakültesi öğrencisi genç kıza kabusu yaşattı sokak ortasında akıl almaz taciz
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