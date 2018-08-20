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Tiner Çeken Asker Oteli Yaktı!..

Tiner çektiği iddia edilen bir asker, oteli yaktı. Malatya'da kaldığı otelin birinci katında uçucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 19 yaşındaki M.Ç. kaldığı otelde kazayla yangın çıkardı.

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Tiner Çeken Asker Oteli Yaktı!..

Tiner çektiği iddia edilen bir asker, oteli yaktı. Malatya'da kaldığı otelin birinci katında uçucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 19 yaşındaki M.Ç. kaldığı otelde kazayla yangın çıkardı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:48
Tiner Çeken Asker Oteli Yaktı!..

Tiner çektiği iddia edilen bir asker, oteli yaktı. Malatya'da kaldığı otelin birinci katında uçucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 19 yaşındaki M.Ç. kaldığı otelde kazayla yangın çıkardı.

Yangın, dün akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Asker olduğu belirtilen M.Ç., akşam saatlerinde otelin birinci katındaki 105 numaralı odayı tutarak konaklamaya başladı. Otele giriş yaptıktan sonra yaklaşık olarak 2 saat sonra kaldığı odadan dumanların yükselmeye başladığı görüldü.

Rüzgarında yardımıyla alevler büyüyünce otelde kalan diğer 14 müşteri binanın en üst katına çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almasının ardından sonra en üst kata çıkarılan müşteriler tahliye tek tek edildi.

Otelden çıkarılan müşterilerden S.A., ile M.E. dumandan hafif şekilde zehirlendi. Olay sonrası otel çevresindeki esnaflar M.Ç.'nin oteli yaktığını duyunca linç etmeye kalktı. Polis ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede çıkan arbedede hafif yaralanan M.Ç. gözaltına alındı.

Olay anını anlatan otelin sahibi Engin Yılmaz, şunları söyledi: "Tinercinin biri işte, askermiş. Odaya gelmiş yerleşmiş. Tiner mi çekmiş başka bir şey mi çekmiş ne çekmiş, çektikten sonrada yanmış. Alev almış otelde. İşte zar zor söndürdük. Kendisi, polislere, emniyet müdürlerine açıklamasında yapıştırıcıyı çekerken, tiner çekerken çakmağımı ne yakmış, o an alev almış ve söndürememiş. Yoğun dumanlardan, çevrede bir an duman bastırdı. Otelde o sıra 14- 15 kişiye yakın insan vardı. Tahliye ettik. İlk çatıya doğru tahliye ettik, sonra da itfaiye ekipleri çatıdan aldılar teker teker."

Otelde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiner çeken asker oteli yaktı
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