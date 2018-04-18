THY'den Duyuru! Az Lise Mezunu Tecrübesiz İkinci Pilot Adayı Alınacak

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı bünyesinde çalışacak tecrübesiz 2. pilot adayları arandığı, lisans mezunlarının da ilgili alımlara başvuru yapabileceği bildirildi.

Türk Hava Yolları A.O'dan yapılan resmi açıklamada başvuruda bulunacak adayların 1 Ocak 1973'den sonra doğmuş olması, Askerlik hizmetini yapmış olması, ya da en az 2 sene tecil ettiriebiliyor olması, uçuş kusuru ya da disiplinsizlik sebebiyle herhangi bir ceza almamış olması, adli sivil ve adli sicil arşiv kaydı olmaması gerektiği bildirildi.

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THY duyurusunda, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak, 01.01.1973'ten sonra doğmuş olmak, en az lisans mezunu olmak (yurt dışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir), uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak, ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek." ifadeleri yer alırken, başvuruların internet üzerinden THY'nin resmi sayfası vasıtasıyla yapılabileceği belirtildi. Resmi duyurusu için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kariyer/is-ilanlari-duyurular/tecrubesiz-2inci-pilot-b737-a320-veya-tip-yetkisi-olmayan/index.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

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