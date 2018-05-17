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THY 10 Bin Personel Alımı Yapacak!

Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanının açılmasına paralel olarak büyümeyi planlıyor. Filosuna yeni uçaklar katmaya hazırlanan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, çalışan sayısında da büyük artışa gitmeye hazırlanıyor.

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THY 10 Bin Personel Alımı Yapacak!

Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanının açılmasına paralel olarak büyümeyi planlıyor. Filosuna yeni uçaklar katmaya hazırlanan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, çalışan sayısında da büyük artışa gitmeye hazırlanıyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 22:13
THY 10 Bin Personel Alımı Yapacak!

Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanının açılmasına paralel olarak büyümeyi planlıyor. Filosuna yeni uçaklar katmaya hazırlanan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, çalışan sayısında da büyük artışa gitmeye hazırlanıyor.

Her sene 500 pilot alımı yapan THY, İstanbul Yeni Havalimanı'yla birlikte alım sayısını 900'e çıkarmaya hazırlanıyor. Habertürk'e istihdamla ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün markamız iyi bir noktada ama çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Tamamlandığında Türkiye'yi dünyanın aktarma merkezi haline getirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma operasyonumuz bizim için bu yılın en önemli gündem maddesi. 2019 yılında filosuyla ve yolcu sayısıyla markamız daha da büyüyecek. 167 dar gövde, 50 geniş gövde uçak siparişi verdik. Bugün 10 bin olan kabin memuru sayımız da 20 bine çıkacak" dedi.

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