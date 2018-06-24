Tezcan : Erdoğan'ın Oyu Yüzde 48'i Geçmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan , CHP Genel Merkezi'nde paylaşılan ilk seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını bilerek manipüle ettiğini öne süren Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarının yüzde 48'i aşmadığını söyledi.

Tezcan, "Sonuçlar bize de , Anadolu Ajansı'na da gelmeye başladı. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Anadolu Ajansı Manipülasyon girişimlerini aynı şekilde sürdürüyor. Bizim için sürpriz değil. Yüksek orandan açıp , vatandaşların sandıkları terk etmesini istediklerini biliyoruz. Tüm saltanatları yarına kadardır. Yarın sabah tüm gerçek ortaya çıkacak. Bakın 18.45 itibariyle AA sonuçları açıklamak üzere 18.30'da abonelere gönderdi. Abonelere göndermeden önce AA'nın hangi rakamlarla çıkacağını biliyorduk. Açıklamaladıkları oranları ben size söylüyorum, kamuoyunun bilmesi açısından, değerli arkadaşlar AA yüzde 70.72 ile başladı. Şu anda 58.44 diyor Erdoğan için, yüzde 3.09 diye açılan sandık diye ilk bilgileri gönderdi. Burada Erdoğan'ın oyunu yüzde 70 diye verdi.

Bu bir şeyi gösteriyordu ki, AA 70 ile başlayıp 51 ile fit olacak. Planlamayı buna göre yapmışlar, milletin algısıyla pazarlık yapıyorlar, 50.5'e bile fitler. Adım adım takip ediyoruz. Suç üstü yakalandılar. Bakın yüzde 3.09 açılan sandık AA'nın açıklamadığı yüzde 70 Erdoğan diyor, 45 dakika sonra açılan sandık sayısı yüzde 20.23'e çıkıyor , Erdoğan yüzde 59.44 AA verileri, İnce Yüzde 26.23 , Biz adım adım takip ediyoruz. Hiç bir zaman Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48'in üzerinde çıkmadı." dedi.

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