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'Tesla' Türkiye için İş İlanı Yayımladı

Elon Musk'ın şahsen gelerek açılışını yapacağını bildirdiği Tesla'nın Türkiye şubesi için iş ilanları yayımlanmaya başlandı.

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'Tesla' Türkiye için İş İlanı Yayımladı

Elon Musk'ın şahsen gelerek açılışını yapacağını bildirdiği Tesla'nın Türkiye şubesi için iş ilanları yayımlanmaya başlandı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 16:58
'Tesla' Türkiye için İş İlanı Yayımladı

Elon Musk'ın şahsen gelerek açılışını yapacağını bildirdiği Tesla'nın Türkiye şubesi için iş ilanları yayımlanmaya başlandı. İstanbul'da açılacak olan merkezde görev yapacak çeşitli personellere ihtiyaç duyan şirket ilanlarını yayımlamaya başladı.

Elektrik otomobil sektörünün önde gelen firmalarından Tesla, yeni pazarlara hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay ülkemizdeki şarj istasyonlarının haritasını paylaşan şirketin servis uzmanı ünvanında personel alımı yapacağı duyurulmuştu. İstanbul'da açılması planlanan Tesla şubesi için de alım yapılacağı bildirilirken, firma bu sefer LinkedLn üzerinden ilan yayımladı.

Elon Musk, tam açılış tarihi henüz duyurulmayan fakat İstanbul'da gerçekleşecek açılışı bizzat yapacağını bildirmişti. Firmanın Türkiye'de satışa sunacağı ve büyük satış başarısı hedeflediği aracın model 3 olması bekleniyor. İstanbul'daki merkezde yer alacak mağaza ve teknik servis hizmetleri içinde öncelikli olarka Model 3 desteğinin verileceği öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA

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Son Güncelleme: 25.06.2018 17:00
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TeslaTesla TürkiyeTürkiye Tesla
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