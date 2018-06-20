TESK'ten Önemli Uyarı! 'O Fiyatlara İnanmayın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı işletmelerin indirim dönemi başlamadan önce fiyatları şişirip, daha sonra indirim gibi göstererek ürünlerin kendi fiyatından hatta daha önceki fiyatlarına göre daha yüksek rakamlarla sattıklarını söyledi.

TESK'ten yapılan yazılı açıklamada, tüketicileri tuzağa düşüren uygulamalardan kaçınılması gerektiğini, bu tür hareketlerin ekonomiye zarar verdiğini söyledi. TESK Başkanı,"Kampanya başlamadan önce ürünlerin fiyatları şişirilip indirim zamanlarında yine kendi fiyatında satılıyor. Bu hareket hem tüketicinin güvenini zedeliyor hem de ekonomiye zarar veriyor." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA