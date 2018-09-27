Teröristlerle çatışma çıktı! Kritik isim yaralı olarak yakalandı

Ajanslara yansıyan bilgilere göre güvenlik güçleri, Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz Yaylası Faraşin bölgesinde bir grup terörist tespit etti. Askerlerin bölgeye sevk edilmesi ile teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada sözde üst düzey bölge sorumlusu bir terörist, yaralı olarak ele geçirildi.



Yaralı terörist tedavi için Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada teröristin 2003 yılında İran’dan PKK’ya katıldığı belirtildi.



Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların sürdürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

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