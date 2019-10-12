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Teröristler Türk bayrağını yaktı!

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından, PKK’lıların Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaştı. Külünk görüntülerin İsviçre’de çekildiğini belirtti.

Teröristler Türk bayrağını yaktı!

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından, PKK’lıların Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaştı. Külünk görüntülerin İsviçre’de çekildiğini belirtti.

12 Ekim 2019 Cumartesi 12:23
Teröristler Türk bayrağını yaktı!

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki PKK’ya karşı başlattığı “Barış Pınarı Harekatı”nı protesto eden bir grup PKK/YPG bayraklı örgüt sempatizanı, Türk bayrağı yaktı. Bu görüntüleri paylaşan Metin Külük, sosyal medya hesabından da, “İsviçre’de devlet yok galiba Sokaklar terör örgütüne ve dost! ülkeye düşmanlığa teslim edilmiş. Ve bu devlet!’in gözü önünde Türk Bayrağımızın yakılışı seyrediliyor. İsviçre büyükelçisi bunu hesabını Dışişleri Bakanlığımıza davet edilerek verecektir” diye yazdı.

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