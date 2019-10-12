Teröristler Türk bayrağını yaktı!

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki PKK’ya karşı başlattığı “Barış Pınarı Harekatı”nı protesto eden bir grup PKK/YPG bayraklı örgüt sempatizanı, Türk bayrağı yaktı. Bu görüntüleri paylaşan Metin Külük, sosyal medya hesabından da, “İsviçre’de devlet yok galiba Sokaklar terör örgütüne ve dost! ülkeye düşmanlığa teslim edilmiş. Ve bu devlet!’in gözü önünde Türk Bayrağımızın yakılışı seyrediliyor. İsviçre büyükelçisi bunu hesabını Dışişleri Bakanlığımıza davet edilerek verecektir” diye yazdı.