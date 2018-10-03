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Teröristin Gösterdiği Mağarada Bakın Neler Çıktı?

Van’a bağlı Gürpınar ilçesinin kırsal kesiminde, PKK terör örgütünden kaçtığı sırada yakalanan PKK’lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, bölgeye operasyon düzenlendi. Yakalanan PKK’lı teröristin saklandığı mağarada yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Teröristin Gösterdiği Mağarada Bakın Neler Çıktı?

Van’a bağlı Gürpınar ilçesinin kırsal kesiminde, PKK terör örgütünden kaçtığı sırada yakalanan PKK’lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, bölgeye operasyon düzenlendi. Yakalanan PKK’lı teröristin saklandığı mağarada yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 21:47
Teröristin Gösterdiği Mağarada Bakın Neler Çıktı?

Hain ve bölücü terör örgütü PKK’nın kırsal alandaki dağ kadrosundan bir süre önce kaçan ve Van şehir merkezinde polis ve jandarma ekiplerinin müşterek operasyonuyla sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, Van'a bağlı Gürpınar ilçesinin Çepkenli Mahallesi kırsalına ’Şehit Jandarma Sağlık Çavuş Fatih Şahin’ ismin verildiği operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, yakalanan PKK’lı teröristin saklandığı mağara tespit edildi.

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Mağarada yapılan aramada, 1 adet M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 1 adet şarjör, 30 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 takım terörist kıyafeti, 1 uyku tulumu ve bir miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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