Terör ve Darbe Sanıklarına Tek Tip Kıyafet Düzenlemesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren 695 ve 696 Sayılı Yeni iki KHK yayımlandı. 695 sayılı KHK'da kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihraç ve iadeler yer alırken, 696 sayılı KHK'da taşeron işçilerin sürekli işçi statüsüne geçmesi, yeni vakıf kurulumu ve PTT personel atama süreci ve diğer süreçlere ilişkin bir çok düzenleme yer aldı.

Fetullahçı Teröristlerin darbe girişiminden sonra gündeme gelen 'Terör ve Darbe Sanıklarına' Tek tip kıyafet düzenmelesi de bu KHK ile birlikte yürürlüğe girdi. Buna göre terör ve darbe girişimi nedeniyle tutuklanan kişiler duruşmalara tek tip 'Badem kurusu renginde' kıyafetle gelecek. Söz konusu yönetmelik bir ay içerisnde yürürlüğe girecek. Mahkumlar cezaevlerinde herhangi bir tek tip kıyafet uygulamasına tabi tutulmayacak. Düzenleme sadece duruşmalar için geçerli olacak. Ayrıca madde hükümleri çocuklar ve kadınlar için uygulanmayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan 696 Sayılı KHK'da ilgili kısım şu şekilde ;

MADDE 103- 5275 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giymek zorundadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 309 ila 312 nci maddelerinde düzenlenen suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu; bu maddede belirtilen diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar ise gri renginde göğüs ve pantolon bölümü bitişik (tulum) giysiler giyer. Ancak kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri bitişik şekilde (tulum) olmayabilir. Bu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmaz. Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

(2) Bu maddede öngörülen yönetmelik bir ay içinde yürürlüğe konulur. Bu madde hükümleri söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır."

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