Terör Sevicisi Yunanistan Hükümeti Fetullahçı Teröristleri Salıvermeye Hazırlanıyor!

Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis, Yunanistan'da tutuklu bulunan 8 darbeci teröristin Mayıs ayı itibariyle salıverilmelerinde herhangi bir engel olmadığını, teröristleri salmak için hazırlandıklarını söyledi.

Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis, 24/7 radyosuna konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'de 15 temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasından sonra kendilerine sığınan darbeci teröristleri teslim etmeyeceklerini, Mayıs ayı itibariyle salıvermeye hazırlandıklarını söyledi. Kontonis, "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan’da yargılanmaları için bir talep gelmedi" ifadelerini kullandı. Helikopterle Yunanistan'a kaçan hainlerin iade edileceği açıklanmış, daha sonra yunan yargısı olayı siyasileştirerek, Türkiye'ye teslim konusunda fikir değiştirmişti.

Darbecilerin tutukluluk halleri Mayıs ayı başı itibariyle sona erecek. 15 Temmuz hain darbe girişimini fırsat bilen Yunan genelkurmay'ı darbe girişimini yakından takip etmiş Türkiye'yi istila etmeye hazırlandıklarını ağızlarından kaçırmıştı.

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