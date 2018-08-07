Terör Örgütünün 2 Numarası Öldürüldü!..

Tunceli'nin kırsal keimlerinde faaliyet gösteren sol terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun ülkemizde 2 numaralı adamı olarak bilinen 'Deniz Doğan' kod isimli 35 yaşındaki Cumhur Sinan Oktulmuş ile örgütün 'sözde' Ovacık gücü sorumlusu 'Yusuf' kod adlı 33 yaşındaki İlker Tezer'in de aralarında olduğu 6 terörist gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile öldürülerek etkisiz hale getirildiler.

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK ile birlikte adeta dayanışma içerisinde silahlı faaliyetlerini sürdüren Maoist sol örgüt TKP/ML- TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi 'Deniz Doğan' kod adlı, Cumhur Sinan Oktulmuş'un, uzun yıllar PKK içinde Kandil bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra Tunceli kırsalına geldiği öğrenildi. İstihbarat ve Güvenlik kaynaklarının DHA'ya aktardığı bilgilere, Tunceli-Erzincan arasında, Ovacık sınırlarındaki Mercan Dağları'nın eteklerinde bulunan Işıkvuran ile Şahverdi köyleri arasındaki bölgede, bir grup TKP/ML-TİKKO üyesinin askeri karakollara yönelik silahlı eylem yapmak için hareket halinde olduğu tespit edildi. Dün sabah saatlerinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, bölgeye hava destekli operasyon başlattı. Dün gece saatlerinde, Şahverdi kırsalında ormanlık alanda terörist grubun tespit edilmesiyle çatışma çıktı. Tunceli ve Ovacık merkezden bölgeye sevk edilen JÖH timleri ile TKP/ML-TİKKO'lu teröristler arasında çok yakın mesafede sabah saatlerine kadar süren çatışmada, 6 terörist ölü ele geçirildi.

Öldürülen teröriistlerden birinin, TKP/ML-TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi, 'Deniz Doğan' kod adlı, Mersin Tarsus doğumlu Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu eldeki veriler ile teyit edildi. Cumhur Sinan Oktulmuş'un yaklaşık 12 yıldır örgütün kırsal alan yapılanması içinde yer aldığı ve Tunceli kırsalında birçok eyleme katıldığı belirlendi. Öldürülen teröristlerden diğerinin ise örgütün sözde Ovacık gücü sorumlusu, Tunceli doğumlu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer olduğu belirlendi.

Her iki teröristin de İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Turuncu Kategori'de yer aldığı öğrenildi. JÖH Timlerinin başarılı operasyonları sonrasında ağır darbe alan terör örgütleri sınır dışına çıkmanın yollarını arıyor ancak sınır karakollarına yapılan takviye komando birlikleri sınırda kuş uçurtmuyor.

DHA