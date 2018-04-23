Temel Karamollaoğlu'ndan İttifak ve İYİ Parti Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Burada basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren iki lider daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP'li 15 Milletvekilinin İYİ Parti'ye geçerek İYİ Parti'nin seçimlere girmesine olanak sağlanmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Karamollaoğlu, "Bir potansiyeli olan İYİ Parti seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jest aslında demokrasiye katkı sağlama babında önemli oldu. Bunu herkeste yapamaz. Bundan dolayı kendilerini tebrik ettim. Çünkü neticede oy verecek olan vatandaş oy verme hakkını kullanacak, başka bir şey yapmayacak ki. Bundan dolayı şu anda biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili bir takım konularda dirsek temasına, işbirliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu konudaki görüşlerimiz, çalışmalarımız inşallah bu hafta içinde belki neticelenir diye ümit ediyorum" dedi.

Verimli bir toplantı yapıldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepimiz heyecanlıyız ama heyecan güzel bir şey. İnşallah 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız hep beraber. İYİ Parti'ye verdiğimiz destek elbetteki biz demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran bir siyasal iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildir. Biz yüzde 10 seçim barajına yıllardır karşı çıktığımızı ifade ettik. Biz demokrasinin bu ülkede olmasını, bütün kurum ve kurallarıyla bu ülkede olmasını savunduk ve hala savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimler bireysel seçimler değildir. Sorun bir partinin, iki partinin sorunu değildir. Sorun Türkiye sorunudur. Türkiye'de hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Demokratik standartların oldukça geliştiği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda Saadet Partisi'nin demokrasiye olan bağlılığı, demokrasinin geliştirilmesi yönünde attığı adımlar bizim açımızdan da, kendileri açısından da, Türkiye açısından da son derece değerli adımlardır" dedi.