Telefonlarına gelen mseajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Terör örgütü PKK’nın ilk saldırısı olan 15 Ağustos’un sözde yıl dönümü nedeniyle, PKK’nın hacker grubu bir kamu kurumunun hattını ele geçirip vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj gönderdi. Cep telefonlarında mesajı gören vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK’nın ilk saldırısı olan 15 Ağustos’un yıl dönümü nedeniyle, PKK’nın hacker grubu bir kamu hattını ele geçirip vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderdi.

“Mersin 153” adlı hattan gelen mesajda PKK grubu, “Komutan Agit'le baslayan 15 Agustos dirilis bayramimiz kurtulus ve zafer bayramina dönüsecektir. Bugün Kürdistan'da Agit'lesen milyonlar en büyük intikam'in sahibi olacaklardir. Kahrolsun Fasizm, Yasasin 15 Agustos ruhu, Yasasin Önder APO, Yasasin PKK... AriHackTeam Kurdish Hackers B002” ifadelerine yer verdi.

İşte terör örgütünün o mesajı:

Sosyal medyada da gündeme gelen PKK’nın mesajına tepki gösterildi.

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