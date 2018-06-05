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Tekirdağ'da Çocuk Parkında Pitbull Dehşeti! Parçalanmak Üzere Olan Küçük Kızı Zor Kurtardılar

Tekirdağ'da arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk sahipsiz pitbull cinsi bir köpek tarafından saldırıya uğradı. 6 kişi tarafından güçlükle kurtarılan minik kız çocuğa 52 dikiş atıldı.

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Tekirdağ'da Çocuk Parkında Pitbull Dehşeti! Parçalanmak Üzere Olan Küçük Kızı Zor Kurtardılar

Tekirdağ'da arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk sahipsiz pitbull cinsi bir köpek tarafından saldırıya uğradı. 6 kişi tarafından güçlükle kurtarılan minik kız çocuğa 52 dikiş atıldı.

05 Haziran 2018 Salı 18:51
Tekirdağ'da Çocuk Parkında Pitbull Dehşeti! Parçalanmak Üzere Olan Küçük Kızı Zor Kurtardılar

Tekirdağ'da arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk sahipsiz pitbull cinsi bir köpek tarafından saldırıya uğradı. 6 kişi tarafından güçlükle kurtarılan minik kız çocuğa 52 dikiş atıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşlarıyla parkta oynayan 12 yaşındaki İdil B. sahipsiz pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Parktaki 6 kişinin zorlukla kurtardığı minik kızın yüzündeki yaralar yürek dağladı. Minik yavruya 52 dikiş atıldı. Atatürk Mahallesi Yarımay Sokak üzerinde meydana gelen olayla ilgili talihsiz çocuğun babası açıklama yaptı.

B.B., "Kendini bilmez densiz birinin beslediği pitbul cinsi köpek, kızıma çocuk parkında, 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak öldürmeye çalışmış. Allah'ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikayet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen başka çocuğun başına gelmesin" ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 18:54
Anahtar Kelimeler:
TekirdağTekirdağ Park
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