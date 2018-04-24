Tekirdağ'da Hazine Arayan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1. derece sit alanında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Malkara ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Gönence Mahallesinde bulunan 1. derece sit alanında hazine aradığı tespit edilen yaşları 18 ile 30 arasında değişen 6 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Jandarma ekipleri olay yerinde bulunan 1 dedektör, kazma , kürek ve tarihi eser olarak adlandırılan 5 objeye el koydu. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi.

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