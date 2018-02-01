Tecrübesiz En Az Lise Mezunu Kabin Memuru (Kadın-Erkek) Alınacak

Freebird Hava yolları, en az lise ve dengi okullardan mezun , iyi derecede ingilizcenin yanısıra Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Flemenkçe, lisanlarından en az birini bilen, en az 160 cm. , en fazla 180 cm boy ve orantılı kiloya sahip, kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunda dövme, piercing yara izi bulunmayan, Antalya'da ikamet eden ya da edebilecek kabin memuru alımı yapacağını açıkladı.

BAŞVURULAR 5 MART 2018 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Fireebird'den yapılan açıklamada, "Freebird Ailemizin bir üyesi olmak ister misiniz? İnsan ilişkilerinde ve takım çalışmasında başarılı, güleryüzlü, dikkatli, uçuş emniyetine önem veren, Mesleki kariyerini Kabin Ekibi üyesi olarak sürdürmeyi hedefleyen takım arkadaşları arıyoruz." ifadelerine yer verilirken, başvuru yapacak adayların 20 yaşından gün almış 34 yaşını aşmamış olması gerektiği bildirildi. Başvurular www.kariyer.net/is-ilani/freebird-airlines-kabin-memuru-1953591 adresi üzerinden 5 Mart 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA