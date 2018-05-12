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Tecavüze Uğradığını Söyleyerek Balkona Çıktı ve..

Adana'da meydana gelen olayda bir kadın, balkona çıktı ve kapıyı kilitleyerek tecavüze uğradığını söyledi. Kadının imdafına polis ve itfaiye ekipleri yetişti.

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Tecavüze Uğradığını Söyleyerek Balkona Çıktı ve..

Adana'da meydana gelen olayda bir kadın, balkona çıktı ve kapıyı kilitleyerek tecavüze uğradığını söyledi. Kadının imdafına polis ve itfaiye ekipleri yetişti.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:51
Tecavüze Uğradığını Söyleyerek Balkona Çıktı ve..

Adana'da meydana gelen olayda bir kadın, evin balkonuna çıkıp tecavüze uğradığını ve alıkonulduğunu iddia etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından kadın kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Aydınlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir apartmanın 2. katındaki dairenin balkonuna hızla bir kadın çıktı. Balkona çıkan 33 yaşındaki İ.Z.Ç. isimli bir kadın, balkon kapısını kilitledi ve çevreye çığlıklar atarak yardım istedi. Bir taksici tarafından dairede alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını iddia eden kadın çevre halkından yardım istedi.

Çevrede bulunanbvatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kurtarmak için itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını daireden kurtardı. İsmi öğrenilemeyen zanlı gözaltına alınırken, iddiaların gerçek olup olmadığının anlaşılması için İ.Z.Ç. de polis merkezine götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kontrole götürülen şüphelinin ifadesi alınacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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